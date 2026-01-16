Austria valanga in Tirolo | una vittima

Una valanga si è verificata ieri nella zona sciistica di Ischgl, nel Tirolo austriaco, causando la morte di una persona. L'incidente si è verificato nella valle di Paznaun, in un'area frequentata da sciatori e appassionati di montagna. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto e valutare la situazione in quella regione.

Una persona è morta in una valanga verificatasi ieri, giovedì, nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo in Austria. Lo riferisce l’emittente Orf, spiegando che il corpo della vittima è stato recuperato oggi, venerdì, a seguito di una denuncia di scomparsa presentata stamattina alla polizia di Kappl. Nell’ambito di una operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto la polizia alpina, diverse squadre di soccorso alpino e un’unità cinofila, è stato trovato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve e questo ha poi portato alla localizzazione e al recupero della vittima, la cui identità non è stata rivelata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

