Aumenti sigarette trinciati e tabacco riscaldato | da oggi cambiano i prezzi

A partire da oggi, si verificano importanti variazioni nei prezzi di sigarette, trinciati e tabacco riscaldato. Il 2026 si apre con un incremento dei costi di questi prodotti, un aggiornamento che riguarda tutti i consumatori italiani. Questa modifica si inserisce nel quadro delle politiche fiscali e regolamentari in materia di tabacco, influenzando le abitudini di consumo e il mercato di settore.

Il 2026 si è aperto con un’amara sorpresa per tutti i fumatori del Paese, che dovranno far fronte all’ennesimo aumento dei costo del tabacco e di altri tipi di prodotti per il tabagismo. Nella manovra finanziaria in discussione in Commissione Bilancio, infatti, il governo ha deciso di procedere con una nuova modifica dei prezzi di vendita di questi articoli. Ad aumentare, nello specifico, sono le accise correlate a questo tipo di prodotti. In base ai calcoli effettuati da fonti del settore, potrebbero comunque non verificarsi rincari “effettivi“, in quanto le compagnie potrebbero decidere di traslare l’intero rialzo sul prodotto oppure assorbirlo in tutto o in parte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aumenti sigarette, trinciati e tabacco riscaldato: da oggi cambiano i prezzi Leggi anche: Aumenti sigarette, trinciati e tabacco riscaldato: come cambieranno i prezzi dei pacchetti nel 2026 Leggi anche: Aumenti per sigarette, tabacco, elettroniche: da quando e i nuovi prezzi a pacchetto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prezzo delle sigarette: aumento nel 2026; Sigarette, da domani scattano i rincari: ecco quanto costeranno; Sigarette, da oggi i nuovi prezzi 2026: di quanto aumentano al pacchetto, la tabella ufficiale; Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano. Tabacchi, da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto - Si parte dalla Philip Morris, la multinazionale che ha la quota di mercato più alta in Italia, con aumenti che saranno fino a 30 centesimi ... tg24.sky.it

