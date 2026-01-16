Antonio Laronga nuovo procuratore | Impegno autonomia e indipendenza

Antonio Laronga, magistrato di 59 anni originario della Puglia, è stato nominato nuovo procuratore della Repubblica di Terni. Con un percorso professionale caratterizzato da impegno, autonomia e indipendenza, si appresta a guidare l’ufficio nelle prossime sfide. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione della giustizia locale, con un focus sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Antonio Laronga, magistrato 59enne di origini pugliesi, è il nuovo procuratore della Repubblica di Terni. L'insediamento, con il giuramento avvenuto nel tribunale di Terni, si è tenuto ieri mattina. Fra gli interventi, quello della presidente del tribunale Emilia Fargnoli, del presidente della Corte d'appello di Perugia Giorgio Barbuto, del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia Sergio Sottani e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce, Ludovico Vaccaro. Successivamente Antonio Laronga, che ha operato per anni come aggiunto a Foggia, ha incontrato la stampa.

