Attenti al Gorilla riprese al via per la prima puntata della serie tratta dai romanzi di Dazieri

16 gen 2026

Lunedì 19 gennaio iniziano le riprese di “Attenti al Gorilla”, la prima puntata della serie tratta dai romanzi di Dazieri. La produzione, realizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania, fa parte del progetto Pnrr C-Fabit, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le riprese si svolgeranno in città, segnando un importante passo per la produzione audiovisiva locale.

Lunedì 19 gennaio prendono il via in città le riprese di "Attenti al Gorilla", puntata pilota della serie Tv prodotta dall'Accademia di belle arti di Catania nell'ambito del progetto Pnrr C-Fabit, finanziato dall'Ue attraverso il ministero Università e Ricerca.

Sandrone, "Il Gorilla", figura dalla doppia personalità con un alter ego primitivo, istintivo e feroce sarà Raffaele Esposito.

