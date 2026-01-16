Attenti al Gorilla riprese al via per la prima puntata della serie tratta dai romanzi di Dazieri
Lunedì 19 gennaio iniziano le riprese di “Attenti al Gorilla”, la prima puntata della serie tratta dai romanzi di Dazieri. La produzione, realizzata dall'Accademia di Belle Arti di Catania, fa parte del progetto Pnrr C-Fabit, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Le riprese si svolgeranno in città, segnando un importante passo per la produzione audiovisiva locale.
Lunedì 19 gennaio prendono il via in città le riprese di “Attenti al Gorilla”, puntata pilota della serie Tv prodotta dall'Accademia di belle arti di Catania nell'ambito del progetto Pnrr C-Fabit, finanziato dall'Ue attraverso il ministero Università e Ricerca. Il primo episodio è diretto dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Catania location della saga noir "Il gorilla, serie tv ' tratta dai romanzi di Sandrone Dazieri
Leggi anche: Svelato l’inizio delle riprese della nuova serie di Tomb Raider con la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft
"Attenti al Gorilla", riprese al via per la prima puntata della serie tratta dai romanzi di Dazieri - Sandrone, "Il Gorilla", figura dalla doppia personalità con un alter ego primitivo, istintivo e feroce sarà Raffaele Esposito. cataniatoday.it
di Davide Mattiello Se la puntata di Report andata in onda ieri sera avesse una colonna sonora sarebbe “attenti al gorilla!” di Fabrizio De Andrè: col quadrumane impegnato a fare giustizia (a suo modo, certo) di uno Stato iniquo e spietato, materializzatosi ieri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.