Attacco all’Iran? Trump tentenna Foreign Affairs avverte | non è la via per la democrazia

Gli Stati Uniti continuano a valutare la possibilità di un intervento militare in Iran, anche se l’attenzione sembra spostarsi verso altre soluzioni. Trump mostra incertezza, mentre esperti di “Foreign Affairs” sottolineano come un attacco potrebbe non favorire la diffusione della democrazia nella regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con tensioni che si mantengono alte ma senza azioni definitive in atto.

Gli Stati Uniti attaccheranno l’ Iran? L’opzione militare resta sul tavolo, ma negli ultimi giorni la tensione sembra essersi allentata, almeno temporaneamente. Secondo quanto riferito dall’ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, citato dal quotidiano pakistano Dawn, il presidente Donald Trump avrebbe fatto pervenire a Teheran un messaggio chiaro: gli Stati Uniti non intendono lanciare un attacco militare e invitano l’Iran a esercitare moderazione, astenendosi dal colpire interessi americani nella regione. I tentennamenti di Trump. La Casa Bianca ha smentito l’esistenza di un contatto diretto di questo tipo, ma la dichiarazione dell’inviato iraniano ha contribuito a raffreddare le speculazioni su un’imminente escalation. 🔗 Leggi su It.insideover.com

