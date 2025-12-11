La pace in Ucraina è possibile ora | Foreign Affairs smonta i bellicisti e appoggia Trump

L'articolo analizza la situazione attuale in Ucraina, evidenziando come le dichiarazioni dei leader europei siano in contrasto con la realtà sul campo. Mentre si parla di un possibile piano di pace guidato dagli Stati Uniti, si sottolineano le posizioni contrastanti e le sfide nel raggiungimento di una soluzione pacifica al conflitto.

Mentre i “leader”volenterosi” europei, da Keir Starmer a Emmanuel Macron e Friedrich Merz, si affannano a dichiarare che nei prossimi giorni proseguirà un “intenso lavoro” su un piano guidato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, la realtà appare più cruda. Dopo una telefonata congiunta con il presidente Donald Trump, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania hanno emesso comunicati identici, sottolineando che si tratta di un “momento cruciale” per l’Ucraina e la sicurezza euro-atlantica. Ma Trump non ha risparmiato critiche, che hanno letteralmente mandato in fibrillazione le cancellerie europee con stampa scodinzolante al seguito: in un’intervista a Politico, The Donald ha fotografato la situazione con parole taglienti, definendo i leader europei “deboli” e accusandoli di guidare un continente “in declino” e incapace di gestire migrazioni e conflitti. 🔗 Leggi su It.insideover.com