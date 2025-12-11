La pace in Ucraina è possibile ora | Foreign Affairs smonta i bellicisti e appoggia Trump
L'articolo analizza la situazione attuale in Ucraina, evidenziando come le dichiarazioni dei leader europei siano in contrasto con la realtà sul campo. Mentre si parla di un possibile piano di pace guidato dagli Stati Uniti, si sottolineano le posizioni contrastanti e le sfide nel raggiungimento di una soluzione pacifica al conflitto.
Mentre i “leader”volenterosi” europei, da Keir Starmer a Emmanuel Macron e Friedrich Merz, si affannano a dichiarare che nei prossimi giorni proseguirà un “intenso lavoro” su un piano guidato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, la realtà appare più cruda. Dopo una telefonata congiunta con il presidente Donald Trump, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania hanno emesso comunicati identici, sottolineando che si tratta di un “momento cruciale” per l’Ucraina e la sicurezza euro-atlantica. Ma Trump non ha risparmiato critiche, che hanno letteralmente mandato in fibrillazione le cancellerie europee con stampa scodinzolante al seguito: in un’intervista a Politico, The Donald ha fotografato la situazione con parole taglienti, definendo i leader europei “deboli” e accusandoli di guidare un continente “in declino” e incapace di gestire migrazioni e conflitti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
La pace difficile in Ucraina. A quasi quattro anni dall’inizio dell’invasione russa, la guerra in Ucraina è entrata in una fase in cui gli spazi di manovra si restringono più rapidamente delle soluzioni disponibili - facebook.com Vai su Facebook
I due piani per la pace in Ucraina al centro delle trattative linkiesta.it/2025/12/i-due-… via @Linkiesta Vai su X
Leggi anche: Se l’Europa vuole iniziare una guerra la Russia è pronta fin d’ora le parole forti di Putin
Leggi anche: Trump è di nuovo ottimista sulla pace in Ucraina | A Mosca un ottimo incontro Oggi i colloqui a Miami
Ucraina, Lavrov: Sottoposta a Usa nuova proposta pace. Inaccettabile Kiev nella Nato. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Lavrov: Sottoposta a Usa nuova proposta pace. Scrive tg24.sky.it
Il piano di Trump è l’unica via possibile per la pace in Ucraina - Senza questi elementi chiave, Mosca perde interesse al piano Trump e si dispone a conquistarseli sul campo di battaglia. Riporta tpi.it