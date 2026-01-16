Art & science | mostra gratuita a milano

Dal 15 al 30 gennaio 2026, Villa Litta ad Affori ospita la mostra gratuita “Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”. Promossa dall’INFN e dal CERN nell’ambito del progetto Art&Science across Italy, l’esposizione mette in luce le creazioni di giovani artisti e scienziati italiani, offrendo un'opportunità di approfondimento sui rapporti tra arte e scienza. Una visita consigliata per chi desidera conoscere le nuove generazioni di talenti italiani in ambito

