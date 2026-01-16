appuntamento in agenda in casa juventus rescissione in arrivo

La Juventus si prepara a una possibile rescissione nel reparto offensivo, conclusione di un processo di rinnovamento in corso. Dopo aver effettuato importanti interventi sul fronte delle attaccanti, la società potrebbe perdere un giocatore che ha incontrato diverse difficoltà quest’anno. La situazione è in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane per capire le future strategie della squadra.

Nel processo di rivoluzione del reparto offensivo, i bianconeri potrebbero perdere un giocatore decisamente sfortunato La Juventus in estate ha rivoluzionato il reparto offensivo, anche se chiaramente il processo non è ancora completo. Soprattutto perché Dusan Vlahovic alla fine è rimasto a Torino e questa sarà in ogni caso la sua ultima stagione. Ma l’arrivo di Openda e David, con investimenti importanti, insieme a Zhegrova e il riscatto di Conceicao, non può che essere stata una tappa fondamentale e corposa di questo cammino della Juve. Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Dello stesso reparto farebbe e fa parte anche Arkadiusz Milik, arrivato con grande fiducia e aspettative, pian piano disintegrate dai continui problemi fisici. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

