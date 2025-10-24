Diritto casa entra in agenda europea

Il tema della casa entra per la prima volta nell’agenda del Consiglio Europeo. Lo ha annunciato il presidente Antonio Costa. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Diritto casa entra in agenda europea

