Diritto casa entra in agenda europea

Tv2000.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della casa entra per la prima volta nell’agenda del Consiglio Europeo. Lo ha annunciato il presidente Antonio Costa. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

