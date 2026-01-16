Antonino Cannavacciuolo sviene per il pomodoro Ciccio Sultano arriva a giudicare lo Skill Test chi sono gli eliminati dell' ultima puntata

Nell’ultima puntata di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo è svenuto dopo aver commesso un errore sul pomodoro Piennolo del Vesuvio durante il Pressure Test. Ciccio Sultano è intervenuto come giudice per valutare lo Skill Test, mentre sono stati eliminati alcuni concorrenti. Questo episodio ha evidenziato l’importanza della conoscenza delle varietà di pomodoro e l’attenzione richiesta in cucina.

