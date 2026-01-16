Antonino Cannavacciuolo sviene per il pomodoro Ciccio Sultano arriva a giudicare lo Skill Test chi sono gli eliminati dell' ultima puntata
Nell’ultima puntata di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo è svenuto dopo aver commesso un errore sul pomodoro Piennolo del Vesuvio durante il Pressure Test. Ciccio Sultano è intervenuto come giudice per valutare lo Skill Test, mentre sono stati eliminati alcuni concorrenti. Questo episodio ha evidenziato l’importanza della conoscenza delle varietà di pomodoro e l’attenzione richiesta in cucina.
Cosa può “ferire” Antonino Cannavacciuolo al punto da causargli uno svenimento? La mancata conoscenza del pomodoro Piennolo del Vesuvio! Impegnato nel Pressure Test degli episodi di ieri di MasterChef Italia il cuoco amatoriale Teo doveva identificare tre tipologie di pomodoro tra tutte quelle presenti sul banco, ma l’errore sul Piennolo del Vesuvio – che gli costerà 5 minuti in meno per la successiva cucinata – è “fatale” per Chef Cannavacciuolo, prontamente soccorso dai colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Una puntata tra prove pericolose ed eliminazioni. Una puntata tesa e imprevedibile giovedì 15 a MasterChef Italia. 🔗 Leggi su Amica.it
Momento di tensione durante la sesta puntata di MasterChef Italia 15. Lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha rimproverato duramente la concorrente Dounia. Cosa è successo - facebook.com facebook
