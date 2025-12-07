Ballando con le Stelle 2025 chi sono i ripescati gli eliminati e i semifinalisti dell’undicesima puntata del 6 dicembre? La classifica delle coppie

Calato il sipario ieri sera sulla undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i ripescati dell’undicesima puntata di questa nuova edizione. Ballerino per una Notte: Rocco Hunt. Ballando con le Stelle 2025: il racconto dell’undicesima puntata. Milly Carlucci ci dà il benvenuto per l’undicesima puntata di Ballando con le Stelle! Tutti in pista per la semifinale e il primo ripescaggio. Sono sei le coppie che disputeranno la gara per arrivare in finale: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; Rosa Cheical ed Erica Martinelli; Martina Colombari e Luca Favilla; Fabio Fognini e Giada Lini; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ballando con le Stelle 2025, chi sono i ripescati, gli eliminati e i semifinalisti dell’undicesima puntata del 6 dicembre? La classifica delle coppie

