Ambulanza finisce contro pianta quattro feriti a Guastalla

Un’ambulanza della Croce Rossa, durante un trasferimento tra Reggio Emilia e Guastalla, è finita contro una pianta, provocando quattro feriti. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio del 16 gennaio 2026, potrebbe essere stato causato da un malore o da un colpo di sonno dell’autista, un giovane di 25 anni. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Guastalla (Reggio Emilia), 16 gennaio 2026 - Forse un malore o un colpo di sonno dell'autista, un operatore di Croce rossa di 25 anni, alla base della sbandata dell'ambulanza che, nel tardo pomeriggio, stava effettuando un trasferimento di due pazienti dall'ospedale di Reggio a quello di Guastalla. Il veicolo di soccorso, utilizzato in questo caso per un trasporto ordinario, è finito fuori strada, proprio davanti alla caserma dei carabinieri, in via Allende a Guastalla, quando aveva ormai concluso il suo viaggio. L'ambulanza si è schiantata contro un albero. Immediato il soccorso, vista anche la vicinanza della caserma dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della sede della Croce rossa.

