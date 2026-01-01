Auto e ambulanza si scontrano in via Carducci | quattro feriti

Nella notte di Capodanno, in via Carducci vicino al Mercato coperto, si è verificato un incidente tra un’auto e un’ambulanza, provocando quattro feriti. L’evento si è svolto poco dopo la mezzanotte, e le autorità sono intervenute prontamente sul luogo per gestire la situazione e prestare le prime cure ai coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Nella notte di Capodanno, poco dopo la mezzanotte, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in via Carducci all'altezza del Mercato coperto. Si tratta di tre sanitari della Sogit e del paziente che il mezzo stava trasportando in ospedale. L'ambulanza è stata centrata da una.

