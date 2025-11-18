Università | Mattarella a Scuola Imt Lucca dottorato honoris causa a Cassese

Lucca, 18 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all'inaugurazione dell'Anno accademico della Scuola alti studi di Lucca -Imt, che ha coinciso con il ventesimo anniversario della fondazione dell'Ateneo. Nell'occasione è stato conferito il dottorato di ricerca honoris causa in 'Cultural systems' a Sabino Cassese. "Per l'approccio inter e multidisciplinare della Scuola Imt e per la sua vocazione europea e internazionale -ha sottolineato il rettore, Lorenzo Casini leggendo la motivazione- il professor Cassese rappresenta un modello e una costante fonte di ispirazione sia nell'ambito delle scienze giuridiche ed economiche sia nell'ambito del patrimonio culturale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

