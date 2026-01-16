Oggi alle 16, presso l’aula Agorà dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, si svolge la terza edizione del workshop

Oggi dalle 16, presso l’aula Agorà dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, si svolgerà la terza edizione del workshop "Assaggi di futuro: una scuola, tante opportunità", iniziativa di orientamento rivolta agli studenti dell’Istituto, agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Il workshop è dedicato all’analisi delle opportunità formative e professionali offerte dal territorio, con un focus sul settore turistico e sulla relativa filiera economica. Al centro dell’incontro: evoluzione del mercato del lavoro, competenze richieste, percorsi di istruzione tecnica e professionale, collegamento tra scuola, imprese e sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Artusi "Assaggi di futuro". Arriva anche l’assessore regionale

Leggi anche: Presente e futuro della sanità. L’assessore regionale Fabi: "Un piano per le liste d’attesa"

Leggi anche: I ciliegi di Como. Anche l'assessore regionale Comazzi contro Rapinese: “Non si amministra con l’orgoglio”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All’Artusi "Assaggi di futuro". Arriva anche l’assessore regionale - Oggi dalle 16, presso l’aula Agorà dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, si svolgerà la terza edizione del workshop ... msn.com