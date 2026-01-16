All’Artusi Assaggi di futuro Arriva anche l’assessore regionale
Oggi alle 16, presso l’aula Agorà dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, si svolge la terza edizione del workshop
Oggi dalle 16, presso l’aula Agorà dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, si svolgerà la terza edizione del workshop "Assaggi di futuro: una scuola, tante opportunità", iniziativa di orientamento rivolta agli studenti dell’Istituto, agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Il workshop è dedicato all’analisi delle opportunità formative e professionali offerte dal territorio, con un focus sul settore turistico e sulla relativa filiera economica. Al centro dell’incontro: evoluzione del mercato del lavoro, competenze richieste, percorsi di istruzione tecnica e professionale, collegamento tra scuola, imprese e sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un workshop che offre uno sguardo sulle opportunità professionali e formative che il territorio è in grado di esprimere, con particolare attenzione al settore turistico e alla sua filiera economica: è l'obiettivo di “Assaggi di futuro: una scuola, tante opportunità”, in facebook
