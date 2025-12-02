Como, 2 dicembre 2025 – "I ciliegi non si abbattono". L'assessore regionale al Territorio e ai Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, durante il sopralluogo svolto oggi in via XX Settembre, ha replicato con fermezza alle parole e alle decisioni del sindaco di Como Alessandro Rapinese: "Le piante sono in gran parte sane - ha detto - non vanno tagliate. E quelle eventualmente malate devono essere sostituite con altre uguali, altri ciliegi". Aggiungendo inoltre: "Il sindaco si tolga l’elmetto e riveda la sua posizione: non si amministra con l’orgoglio". Si è inoltre complimentato con i cittadini, che da settimane hanno iniziato una civile protesta e una raccolta firme, per scongiurare lo stravolgimento di una delle strade più caratteristiche di Como, il cui incanto regalato ogni anno dalla fioritura dei ciliegi, sarebbe spazzato via dalla presenza di peri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ciliegi di Como. Anche l'assessore regionale Comazzi contro Rapinese: “Non si amministra con l’orgoglio”