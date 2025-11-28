Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha parlato sia dei rossoneri, soprattutto dopo la vittoria del derby, che dell'Inter di Chivu: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Albertini: “una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto. Allegri ha…”