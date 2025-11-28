Albertini | una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto Allegri ha…
Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha parlato sia dei rossoneri, soprattutto dopo la vittoria del derby, che dell'Inter di Chivu: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La storia dei Dynos Baseball & Softball parte nel 1993, negli anni abbiamo costruito non solo una squadra, ma una famiglia sportiva, un luogo in cui ragazzi, tecnici e volontari condividono lo stesso sogno: crescere insieme, giorno dopo giorno, inning dopo in - facebook.com Vai su Facebook
Albertini non vuole alibi: "Il Milan ha il dovere di inseguire lo Scudetto" - 45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Segnala milannews.it
Albertini: "Derby in pieno Allegri style: i giocatori si fidano di lui" - 45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Secondo milannews.it
Inter Milan, Albertini non ha dubbi sulla squadra di Allegri - Inter Milan, Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato così della squadra di Allegri in vista del derby contro i nerazzurri di Chivu Intervistato a margine della presentazione del Galà de ... milannews24.com scrive