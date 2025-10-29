Avellino esplosione di un cavo elettrico in Via Padre Paolo Manna
Avellino - Attimi di panico in Via Padre Paolo Manna per l'esplosione di un cavo elettrico. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco mettendo in sicurezza l'area. Al momento, i residenti sono senza corrente a causa del guasto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
