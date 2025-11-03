Il Foggia promuove la ' Giornata della Legalità nello Sport' | con il Benevento prezzi ridotti in tutti i settori
Una domenica per promuovere la legalità e spingere i tifosi a supportare la squadra in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Il Calcio Foggia 1920, in vista della gara in programma domenica 9 novembre allo ‘Zaccheria’ contro il Benevento, promuoverà la Giornata della Legalità nello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Foggia l’ARPA Puglia promuove un incontro sulle autorizzazioni ambientali e la transizione energetica per uno sviluppo sostenibile Vai su Facebook