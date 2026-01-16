Ajax-Go Ahead Eagles sabato 17 gennaio 2026 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi e aggiornamenti sulla partita tra Ajax e Go Ahead Eagles, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 16:30. Verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, considerando anche gli ultimi risultati e le rilevanti dinamiche di entrambe le squadre, tra cui la recente eliminazione dell’Ajax dalla Coppa d’Olanda e la qualificazione degli Eagles ai quarti di finale.

Ajax e Go Ahead Eagles mercoledì hanno giocato in Coppa d’Olanda con la squadra di Amsterdam che è stata travolta dall’AZ per 6-0 mentre gli ospiti sono qualificati per i quarto di finale dopo una striminzita vittoria ai rigori contro l’Heracles Almeno. In precedenza si ea giocato anche in Eredivisie, per la precisione l’11 gennaio,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

