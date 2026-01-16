Analisi e aggiornamenti su Ajax-Go Ahead Eagles, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:30. Dopo la recente sfida di Coppa d'Olanda, in cui l'Ajax è stato sconfitto 6-0 dall’AZ, e la qualificazione dei Go Ahead Eagles ai quarti di finale, esaminiamo formazioni, quote e pronostici per questa partita di campionato. Un confronto che potrebbe offrire spunti interessanti per gli appassionati di calcio olandese.

Ajax e Go Ahead Eagles mercoledì hanno giocato in Coppa d’Olanda con la squadra di Amsterdam che è stata travolta dall’AZ per 6-0 mentre gli ospiti sono qualificati per i quarto di finale dopo una striminzita vittoria ai rigori contro l’Heracles Almeno. In precedenza si ea giocato anche in Eredivisie, per la precisione l’11 gennaio,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-Go Ahead Eagles (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Ajax-Heerenveen (sabato 01 novembre 2025 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Ajax-Heerenveen (sabato 01 novembre 2025 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Go Ahead Eagles–Fortuna Sittard, le formazioni ufficiali; Australian Open, piovono milioni: i premi (e gli aumenti) per il primo Slam dell’anno; Il figlio di Ibrahimovic dal Milan all’Ajax, è ufficiale: cifre e formula del trasferimento; Scherma, il Dream Team del fioretto vince tre volte su tre in Coppa del mondo: e ora il GP di Torino.

Preview: Ajax vs. Go Ahead Eagles - prediction, team news, lineups - Sports Mole previews Saturday's Eredivisie clash between Ajax and Go Ahead Eagles, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk