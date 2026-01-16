ADSS e passaggio di grado | la proposta del CDS al Ministero

Il Comitato Docenti di Sostegno ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una proposta riguardante il passaggio di grado e il ruolo dei docenti di sostegno e GPS. La questione del sostegno scolastico rimane centrale nel dibattito sulle politiche educative, evidenziando la necessità di soluzioni condivise per garantire un sistema più efficace e inclusivo.

Docenti di sostegno e GPS, una criticità da risolvere Il tema del sostegno scolastico torna al centro del dibattito pubblico con la proposta avanzata dal Comitato Docenti di Sostegno al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al centro dell'iniziativa c'è la condizione dei docenti specializzati sul sostegno della scuola secondaria di secondo grado, inseriti nelle GPS e spesso penalizzati da un sistema che non riesce a valorizzarne adeguatamente le competenze. La proposta del CDS mira a introdurre un meccanismo di passaggio di grado regolato, pensato per rispondere a una carenza strutturale di personale specializzato in altri ordini di scuola.

Il CDS propone l'impiego di docenti ADSS su altri gradi in caso di carenza, previa eventuale formazione integrativa per l'inclusione. #Comunicati #Sostegno - facebook.com facebook

