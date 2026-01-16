ADSS e passaggio di grado | la proposta del CDS al Ministero

Il Comitato Docenti di Sostegno ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una proposta riguardante il passaggio di grado e il ruolo dei docenti di sostegno e GPS. La questione del sostegno scolastico rimane centrale nel dibattito sulle politiche educative, evidenziando la necessità di soluzioni condivise per garantire un sistema più efficace e inclusivo.

Docenti di sostegno e GPS, una criticità da risolvere Il tema del sostegno scolastico torna al centro del dibattito pubblico con la proposta avanzata dal Comitato Docenti di Sostegno al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro dell’iniziativa c’è la condizione dei docenti specializzati sul sostegno della scuola secondaria di secondo grado, inseriti nelle GPS e spesso penalizzati da un sistema che non riesce a valorizzarne adeguatamente le competenze. La proposta del CDS mira a introdurre un meccanismo di passaggio di grado regolato, pensato per rispondere a una carenza strutturale di personale specializzato in altri ordini di scuola. 🔗 Leggi su Parlami.eu

