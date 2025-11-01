Proposta al Ministero | introdurre Comunicazione e Linguaggio nelle scuole per contrastare cyberbullismo e violenza verbale
Il giornalista Biagio Maimone, direttore della Comunicazione dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" e coordinatore per l'Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso, insieme all'esperto di comunicazione Angelo Bergoglio, ha presentato al Governo e al ministero dell'Istruzione e del Merito una proposta per introdurre nelle scuole, a partire dalle elementari, la disciplina "Comunicazione e Linguaggio". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La proposta è di assegnare il 20% degli appartamenti da ristrutturare ad enti come Ministero e Sanità. La replica: "Così si aggrava solo la carenza" - facebook.com Vai su Facebook