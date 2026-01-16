Addio WhatsApp la nuova funzione lo trasforma in Facebook | migliaia di utenti furiosi

WhatsApp sta per adottare un aggiornamento che cambierà l’aspetto e alcune funzionalità dell’app, avvicinandola a un’esperienza più social, simile a quella di Facebook. Questa modifica ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, molti dei quali esprimono insoddisfazione. L’aggiornamento rappresenta un passo importante nella trasformazione della piattaforma, che continuerà a evolversi per integrare nuove possibilità di comunicazione e interazione.

WhatsApp si prepara a una significativa trasformazione della sua interfaccia utente con l'introduzione di nuove funzionalità. Questa evoluzione avvicina l'applicazione di messaggistica istantanea a piattaforme social quali Facebook, ampliando le possibilità di espressione personale e suscitando, al contempo, reazioni critiche da parte di migliaia di utenti. L'ultima versione beta di WhatsApp, la 2.25.32.2 per Android e la 26.1.10.71 per iOS, ha rivelato un'importante novità in fase di test: la possibilità di aggiungere una foto di copertina al proprio profilo. Questa immagine banner, posizionata nella parte superiore della pagina personale, ricorda chiaramente la struttura del profilo Facebook, andando quindi a modificare radicalmente l'aspetto tradizionale della piattaforma di messaggistica di Meta.

