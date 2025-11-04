Una nuova funzione di Facebook preoccupa gli utenti | i gruppi privati potrebbero diventare pubblici ecco cosa sta succedendo

Facebook ha annunciato una modifica sostanziale nella gestione dei gruppi, introducendo la possibilità per gli amministratori di convertire i gruppi privati in pubblici. Una novità che promette di ampliare le opportunità di scoperta e crescita delle community, ma che solleva inevitabili interrogativi sulla privacy e la protezione delle conversazioni che fino a ieri erano considerate riservate. La nuova funzionalità, accessibile direttamente dalle impostazioni del gruppo, permette agli admin di aprire le proprie community a un pubblico più vasto, rendendo i contenuti futuri visibili a chiunque sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

una nuova funzione di facebook preoccupa gli utenti i gruppi privati potrebbero diventare pubblici ecco cosa sta succedendo

