Una nuova funzione di Facebook preoccupa gli utenti | i gruppi privati potrebbero diventare pubblici ecco cosa sta succedendo

Facebook ha annunciato una modifica sostanziale nella gestione dei gruppi, introducendo la possibilità per gli amministratori di convertire i gruppi privati in pubblici. Una novità che promette di ampliare le opportunità di scoperta e crescita delle community, ma che solleva inevitabili interrogativi sulla privacy e la protezione delle conversazioni che fino a ieri erano considerate riservate. La nuova funzionalità, accessibile direttamente dalle impostazioni del gruppo, permette agli admin di aprire le proprie community a un pubblico più vasto, rendendo i contenuti futuri visibili a chiunque sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Una nuova funzione di Facebook preoccupa gli utenti: i gruppi privati potrebbero diventare pubblici, ecco cosa sta succedendo

Altri contenuti sullo stesso argomento

La nuova funzione «Instant checkout» di OpenAi consente ora di acquistare dentro la piattaforma. Creando un challenge anche per la moda, già raccolto da big player come Moncler e Ralph Lauren. Il tool sarà esteso a un milione di e-store su Shopify, tra cui - facebook.com Vai su Facebook

Facebook punta sull’IA per la creazione di collage di foto e video - Dopo alcuni mesi di test, la nuova funzionalità IA di Facebook è disponibile negli Stati uniti e in Canada. Riporta tuttoandroid.net