Addio! L’Italia piange Dallara

L’Italia si congeda da Dallara, figura storica del motorsport e dell’innovazione italiana. La sua voce e il suo contributo hanno segnato intere epoche, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di molti. Ricordare Dallara significa ripercorrere un percorso di passione, tecnica e dedizione che ha contribuito a scrivere la storia del nostro Paese.

C'è una voce che ha accompagnato intere generazioni, una di quelle che bastano due note per riportarti indietro a un'Italia in bianco e nero, ai juke-box, alle domeniche davanti alla tv. Una voce che sembrava non dover finire mai e che invece, proprio in queste ore, è tornata al centro delle cronache. Perché dietro canzoni che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta, c'era un uomo che aveva cambiato le regole del gioco. Un artista che ha fatto arrabbiare i tradizionalisti, mandato in tilt le classifiche, fatto innamorare ragazze e mamme. E ora quel nome, Tony Dallara, torna sulle bocche di tutti, ma per un motivo che spezza il cuore. Addio a Tony Dallara, la voce di "Come prima" e "Romantica" - Tra i suoi successi, "Come prima" e "Romantica", con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel.

È morto Tony Dallara, icona della musica italiana e voce di "Come Prima" e "Romantica" - Tony Dallara, icona della musica leggera italiana, lascia un’eredità di hit immortali e uno stile vocale rivoluzionario degli anni ’50- notizie.it

