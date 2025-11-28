L’Italia saluta una figura che ha lasciato un segno indelebile, non solo sulla pelle ma anche nel panorama culturale del paese. Si è spento a 80 anni Maurizio Fercioni, l’uomo che per primo ha elevato il tatuaggio da pratica marginale ad arte riconosciuta, unendo con maestria il mondo dell’inchiostro a quello del teatro. La sua scomparsa, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile, lascia un vuoto profondo e un’eredità inestimabile a Milano e all’intera nazione. Milano dice addio al suo primo tatuatore. Era la fine degli anni Sessanta quando un giovane e audace Maurizio Fercioni iniziò a tracciare i primi segni sulla pelle, in un’Italia dove i tatuaggi erano ancora avvolti da un forte stigma sociale e considerati un tabù. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’Italia piange Maurizio Fercioni: “Addio maestro”