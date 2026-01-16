A Villa Di Donato Giacomo Casaula dà voce a Pasolini Gaber e De André

A Villa Di Donato, Giacomo Casaula presenta uno spettacolo che dà voce a Pasolini, Gaber e De André. Per la prima volta nel capoluogo campano, l’artista interpreta le figure di questi grandi autori italiani, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento. L’evento si inserisce in un percorso culturale volto a riscoprire il patrimonio musicale e letterario nazionale in un contesto intimo e raccolto.

Napoli si prepara ad accogliere una serata di musica, parole e pensiero libero. Venerdì 24 gennaio 2026, alle 20:30, Villa Di Donato ospiterà "Eretici – Pasolini, Gaber e De André", recital di teatro-canzone diretto e interpretato da Giacomo Casaula, per la prima volta in scena nel capoluogo campano. Nel recital, le tre anime artistiche di Pier Paolo Pasolini, Giorgio Gaber e Fabrizio De André si fondono in un racconto unico, capace di alternare poesia, monologo, canzone e parola civile. Un viaggio che attraversa testi e brani diventati patrimonio collettivo, mantenendo intatta la loro forza dirompente.

