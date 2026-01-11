Fabrizio De André la voce degli ultimi da Marinella a Tito

Fabrizio De André, celebre cantautore genovese, ha dedicato la sua musica a raccontare storie di persone emarginate e dimenticate. Dalla celebre

Fabrizio De André, icona del cantautorato genovese, è senz'altro una figura affascinante che ha dato voce, grazie alla sua musica, agli ultimi, a chi era dimenticato dalla società, ai diseredati che si trovavano a dover fronteggiare le numerose difficoltà della vita senza nulla tra le mani. De André, l'uomo oltre il mito. Fabrizio De André nasce a Genova nel 1940, da una famiglia borghese originaria del Piemonte, regione in cui si rifugiano durante la Seconda guerra mondiale, per poi fare ritorno a Genova quando terminò. All'età di quattordici anni la madre gli regalò la sua prima chitarra, con cui iniziò a muovere i primi passi nella musica, da lui molto amata.

Rimini e Verucchio cantano Fabrizio De André - A cantare le canzoni di Fabrizio De André. ilrestodelcarlino.it

25 anni senza Fabrizio De André, il cantautore che ha dato voce agli emarginati - Con delicatezza e ironia, ha saputo raccontare la bellezza ma anche le fragilità e la sofferenza dell’umanità. greenme.it

L’11 gennaio 1999 ci lasciava Fabrizio De André. “Semmai al Genoa avrei scritto una canzone d’amore - raccontava- ma non lo faccio perché per fare canzoni bisogna conservare un certo distacco verso quello che scrivi. Invece il Genoa mi coinvolge troppo”. - facebook.com facebook

L' #11gennaio 1999 ci lasciava Fabrizio De André. x.com

