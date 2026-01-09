Europa nel ciclone della tempesta Goretti venti a 200 Km h e neve | cosa succede

L’Europa occidentale sta affrontando gli effetti della tempesta Goretti, caratterizzata da venti fino a 200 km/h e abbondanti nevicate. Questo fenomeno meteorologico ha causato disagi e danni, in particolare in Cornovaglia e nelle Isole del Canale. La situazione richiede attenzione e cautela, mentre le condizioni atmosferiche continuano a evolversi in queste zone.

Una vera e propria tempesta ha colpito e continua a farlo anche in queste ore soprattutto l'Europa occidentale: il passaggio di Goretti, come è stata chiamata dai meteorologi, ha provocato venti da record con punte di 200 Kmh Cornovaglia e le Isole del Canale, stiamo parlando del sud dell'Inghilterra. Migliaia di case al buio. Nel Regno Unito, il passaggio della tempesta Goretti ha provocato black-out elettrici che hanno lasciato circa 64mila abitazioni al buio: gli esperti hanno parlato di " bomba meteorologica " e anche se la forte perturbazione si sta gradualmente allontanando sono state diramate nuove allerte per neve e ghiaccio attesi nel fine settimana in Scozia e nel nord dell'Inghilterra.

