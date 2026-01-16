D opo quattro lunghi anni di attesa, fra poco meno di due mesi (il 6 marzo) Harry Styles pubblicherà il suo nuovo album di inediti Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Nelle prossime settimane la popstar rilascerà di sicuro il singolo di lancio – ancora top secret. Nel frattempo, Harry si gode la sua nuova vita romana e la compagnia di Zoë Kravitz. “Pleasing Yourself”, il nuovo capitolo del piacere firmato Harry Styles X Leggi anche › Harry Styles e Zoë Kravitz paparazzati per mano: è nata una coppia? Harry Syles fuori il 6 marzo il nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally composto da 12 canzoni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

12 tracce prodotte da Kid Harpoo

