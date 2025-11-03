Aerei e droni | le parti complesse prodotte in Puglia da Manta Group

"NOI SIAMO QUELLO che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, quindi, non è un azione ma un’abitudine". Lo scrisse Aristotele ma oggi la frase campeggia sulla home page del sito di Manta Group. E già questo dà l’idea di quale sia la filosofia che guida l’azione dell’impresa che ha sede a Foggia e che è all’avanguardia nell’innovazione dei settori aerospaziale e dei veicoli industriali, campi in cui la precisione e l’affidabilità sono fondamentali ed investe significativamente in ricerca e sviluppo, collaborando con università e centri di ricerca per esplorare nuove frontiere tecnologiche. L’azienda vanta importanti partnership industriali con due tra i principali gruppi del paese come Leonardo e Iveco Group. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aerei e droni: le parti complesse prodotte in Puglia da Manta Group

