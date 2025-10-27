Al cimitero lavori in corso per garantire decoro e regolarità ma la sicurezza è imprescindibile

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025

«Vorrei innanzitutto esprimere il rammarico per l'accaduto, rivolgendo alla signora coinvolta l'augurio di rimettersi al più presto. Fortunatamente, l'episodio non ha avuto conseguenze più gravi, ma senza dubbio richiama l'attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori, in primo luogo con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

