‘Zona 30’ a Roma l’assessore alla Mobilità Patanè | Utile anche contro inquinamento

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma prende il via la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h. Questa misura, attualmente in fase di test nel centro storico, mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento. Coinvolge zone come Tridente, Muro Torto e alcune arterie principali, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura per cittadini e visitatori.

Al via a Roma la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area della città dove il limite di velocità per gli autoveicoli è abbassato a 30 kmh invece dei consueti 50: coinvolge, in questa prima fase, il centro storico dal Tridente al Muro Torto, con limiti estesi anche su strade che prima avevano soglie diverse, inclusi snodi importanti come Corso Vittorio Emanuele, Lungotevere, Via Barberini, Via XX Settembre e tratti di Via dei Fori Imperiali. “Il provvedimento, oltre che a ragioni di sicurezza, tende anche a diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico”, spiega l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. 🔗 Leggi su Lapresse.it

8216zona 308217 a roma l8217assessore alla mobilit224 patan232 utile anche contro inquinamento

© Lapresse.it - ‘Zona 30’ a Roma, l’assessore alla Mobilità Patanè: “Utile anche contro inquinamento”

Leggi anche: Mobilita’: firmata determina “Zona 30” Ztl centro, assessore Roma “fino a 15 febbraio assestamento”

Leggi anche: Eugenio Patanè pronto a fare ancora l'assessore alla Mobilità: "Se il sindaco chiama sono a disposizione"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.