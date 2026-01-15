‘Zona 30’ a Roma l’assessore alla Mobilità Patanè | Utile anche contro inquinamento

A Roma prende il via la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h. Questa misura, attualmente in fase di test nel centro storico, mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento. Coinvolge zone come Tridente, Muro Torto e alcune arterie principali, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura per cittadini e visitatori.

