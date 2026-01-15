‘Zona 30’ a Roma l’assessore alla Mobilità Patanè | Utile anche contro inquinamento
A Roma prende il via la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h. Questa misura, attualmente in fase di test nel centro storico, mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento. Coinvolge zone come Tridente, Muro Torto e alcune arterie principali, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura per cittadini e visitatori.
Al via a Roma la sperimentazione della ‘zona 30’, un’area della città dove il limite di velocità per gli autoveicoli è abbassato a 30 kmh invece dei consueti 50: coinvolge, in questa prima fase, il centro storico dal Tridente al Muro Torto, con limiti estesi anche su strade che prima avevano soglie diverse, inclusi snodi importanti come Corso Vittorio Emanuele, Lungotevere, Via Barberini, Via XX Settembre e tratti di Via dei Fori Imperiali. “Il provvedimento, oltre che a ragioni di sicurezza, tende anche a diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico”, spiega l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Domani a Roma, nel centro storico, inizia la “zona 30”… perché Gualtieri, a noi romani, già ci stava troppo simpatico! facebook
Roma Zona 30: dal 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la Ztl del centro storico x.com
