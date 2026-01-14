Mobilita’ | firmata determina Zona 30 Ztl centro assessore Roma fino a 15 febbraio assestamento

Il Dipartimento della Mobilità Sostenibile e dei Trasporti ha firmato ufficialmente la determina che istituisce la nuova Zona 30 nel centro storico di Roma, all’interno della Ztl. Questa misura, prevista dalla delibera approvata dalla Giunta Capitolina il 13 novembre 2025, sarà in vigore fino al 15 febbraio per un eventuale assestamento. La decisione mira a migliorare la qualità della mobilità e la sicurezza nell’area centrale della città.

Il Dipartimento della Mobilità Sostenibile e dei Trasporti ha ufficialmente firmato e protocollato la determina che istituisce la nuova "Zona 30" all'interno dell'area della Ztl Centro Storico, dando attuazione alla delibera approvata dalla Giunta Capitolina il 13 novembre 2025. "A partire da domani – ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – l'intera area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità fissato a 30 kmh, inclusi anche i tratti stradali più ampi, che rappresentano il retaggio di una città progettata per le automobili. Tuttavia, questa visione è ormai superata, dato che nel Centro c'è una crescente domanda di pedonalità.

