WWE | Difesa riuscita per Carmelo Hayes contro Shinsuke Nakamura a SmackDown

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, Carmelo Hayes ha confermato il suo titolo degli Stati Uniti con una vittoria contro Shinsuke Nakamura. La sfida ha dimostrato la solidità del campione, sottolineando la sua capacità di mantenere il titolo di fronte a avversari competitivi. Questo episodio ha rafforzato il suo ruolo all’interno dello show, confermando la sua posizione come uno dei protagonisti principali della divisione.

Il nuovo Campione degli Stati Uniti, Carmelo Hayes, ha travolto SmackDown come una tempesta, ma la sua difesa titolata contro Shinsuke Nakamura ha dimostrato che il suo successo non è affatto passeggero. Nell’episodio di ieri sera di SmackDown, Nakamura si è fatto avanti per rispondere alla Open Challenge lanciata da Hayes. L’ex Campione degli Stati Uniti ha spinto l’attuale campione al limite, ma Hayes ha dimostrato a Berlino e al mondo intero perché lui è davvero “Him”. NAKAMURA ANSWERS THE OPEN CHALLENGE THE CROWD SINGS HIS SONG LOUD AF This is some real mid-2010's nostalgia vibes #SmackDown pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

