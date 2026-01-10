WWE | Difesa riuscita per Carmelo Hayes contro Shinsuke Nakamura a SmackDown

Da zonawrestling.net 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, Carmelo Hayes ha confermato il suo titolo degli Stati Uniti con una vittoria contro Shinsuke Nakamura. La sfida ha dimostrato la solidità del campione, sottolineando la sua capacità di mantenere il titolo di fronte a avversari competitivi. Questo episodio ha rafforzato il suo ruolo all’interno dello show, confermando la sua posizione come uno dei protagonisti principali della divisione.

Il nuovo Campione degli Stati Uniti,  Carmelo Hayes, ha travolto SmackDown come una tempesta, ma la sua difesa titolata contro  Shinsuke Nakamura  ha dimostrato che il suo successo non è affatto passeggero. Nell’episodio di ieri sera di  SmackDown, Nakamura si è fatto avanti per rispondere alla Open Challenge lanciata da Hayes. L’ex Campione degli Stati Uniti ha spinto l’attuale campione al limite, ma Hayes ha dimostrato a Berlino e al mondo intero perché lui è davvero  “Him”. NAKAMURA ANSWERS THE OPEN CHALLENGE THE CROWD SINGS HIS SONG LOUD AF This is some real mid-2010's nostalgia vibes #SmackDown pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe difesa riuscita per carmelo hayes contro shinsuke nakamura a smackdown

© Zonawrestling.net - WWE: Difesa riuscita per Carmelo Hayes contro Shinsuke Nakamura a SmackDown

Leggi anche: WWE: Carmelo Hayes difende Paul Heyman dalle accuse di razzismo

Leggi anche: WWE: GUNTHER domina Carmelo Hayes e vola in semifinale, Cena sempre più vicino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.