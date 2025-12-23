La squadra della Basket Divisione Regionale 1 Aics ha concluso una serie positiva di tre vittorie consecutive, subendo una sconfitta netta contro la capolista Lugo con il punteggio di 81-52. La partita si è dimostrata molto impegnativa, con Lugo che ha mantenuto il vantaggio dall'inizio alla fine, confermando la propria posizione di vertice nel campionato.

Striscia positiva conclusa per l’Aics, che dopo tre successi consecutivi, cade nettamente sul campo della capolista Lugo per 81-52 (parziali 23-17; 47-26; 59-36), al termine di una gara estremamente difficile. I padroni di casa, infatti, partono forte, ma nel primo quarto, con Pinza e un solido Zammarchi, l’Aics prova a restare in linea di galleggiamento. Nel secondo parziale, però, gli Aviators prendono il volo: le triple di Naccari danno il là alla fuga; Caramella e Savino fanno male nel pitturato; e la difesa fa il resto, concedendo ai forlivesi meno di un punto al minuto. All’intervallo, è +19 per Lugo, ma nella ripresa, lo spartito non cambia: Caroli e compagni continuano a martellare, fino ad arrivare sul +41 (76-38) e solo nel finale gli uomini di Lazzarini riescono a contenere i danni, addolcendo la pillola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Aics senza scampo

Leggi anche: Basket divisione regionale 1. Aics stasera in casa con Cesena

Leggi anche: Basket Divisione regionale 1. L’Aics non molla mai. Ma festeggia lo Scirea

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Basket, Divisione Regionale 1: colpaccio di Sarezzo contro Gussola; Divisione Regionale 1, la capolista CUS Cagliari si impone sul CMB Porto Torres -; Basket Divisione regionale 3 maschile I, 6° giornata andata – 10/16 dicembre 2025; Basket Divisione Regionale 1 stasera e domani. Aics e Scirea cercano punti preziosi per i playoff.

Basket Divisione regionale 1. Scirea lanciato: è 4° - Brillante vittoria per il Gaetano Scirea, che conclude al meglio l’anno solare, sbancando il difficile parquet della Vis Persiceto per 48- sport.quotidiano.net

Basket, Divisione Regionale 1: Coccaglio chiude l’andata in testa - Sarezzo e inseguono di due lunghezze mentre Chiari è ancora fanalino di coda ... giornaledibrescia.it

Basket, Divisione Regionale 1: colpaccio di Sarezzo contro Gussola - Gli uomini di Milanesi regolano la capolista e fanno un favore a Coccaglio, che aggancia la vetta. giornaledibrescia.it