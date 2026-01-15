Violenza nelle stazioni Vignola e Savignano chiedono l' uso del Daspo

Vignola e Savignano sul Panaro chiedono l’introduzione del Daspo per contrastare la violenza nelle stazioni ferroviarie. In una nota congiunta, i sindaci Emilia Muratori e Enrico Tagliavini evidenziano l’importanza di misure efficaci per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici, sottolineando la necessità di interventi concreti per tutelare utenti e lavoratori.

Anche Vignola e Savignano fanno i conti con l'allarme sicurezza sui treni. Sul tema intervengono con una nota congiunta i sindaci di Vignola Emilia Muratori e di Savignano sul Panaro Enrico Tagliavini."Fatti di cronaca gravi ed episodi più ordinari, ma non più sporadici, di spicciola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

LEGGI QUI: https://primalodi.it/cronaca/violenza-nelle-stazioni-cresce-lallarme-aggredito-un-macchinista-anche-a-lodi/ #lodi #lodigiano #cronaca #violenza #stazioni #allarme #aggredito #macchinista #fitcisllombardia #segretarioregionale facebook

In questi giorni la cronaca riporta di gravissimi atti di violenza accaduti nelle città italiane, stavolta a Roma Termini, la stazione ferroviaria più importante del Paese. Da tre anni ormai la destra governa l’Italia e ha fallito proprio su ciò che dovrebbe rappresentar x.com