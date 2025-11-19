' Red Friday' i commercianti di Savignano e San Mauro destinano parte del ricavato contro la violenza sulle donne

I commercianti di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli tornano a unirsi per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Da lunedì 24 a domenica 30 novembre nel Rubicone il black friday diventa rosso in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

