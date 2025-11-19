' Red Friday' i commercianti di Savignano e San Mauro destinano parte del ricavato contro la violenza sulle donne
I commercianti di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli tornano a unirsi per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Da lunedì 24 a domenica 30 novembre nel Rubicone il black friday diventa rosso in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Riservato a Commercianti e Rivenditori ? Black Friday ? Watch Box Zip Personalizzate Tutte queste Luxury Boutique Hanno scelto le Nostre Watch Box Personalizzate ? Questa settimana ? Prezzo Speciale 150 pezzi € 824 + (€5,49 cadau - facebook.com Vai su Facebook
«Così il Black Friday danneggia il nostro business»: i commercianti baresi tornano sul piede di guerra Vai su X
Violenza contro le donne, Red Friday a Savignano - I commercianti di Savignano tornano a unirsi per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Segnala ilrestodelcarlino.it
Fare la spesa in centro ’combatte’ la violenza contro le donne - I commercianti di Savignano si uniscono per un gesto concreto contro la violenza sulle donne: il "Red Friday", con il patrocinio del Comune, destinerà una parte del ricavato allo sportello Alba per ... Da ilrestodelcarlino.it