Ruba un’auto e tenta di investire il proprietario | 35enne arrestato dai Carabinieri dopo una fuga a Fiamignano

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Fiamignano per rapina impropria dopo aver rubato un’auto e tentato la fuga investendo il proprietario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ruba un8217auto tenta investireRuba auto e tenta di investire il proprietario: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Fiamignano, con il supporto del personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, hanno tratto in arresto un uomo di 35 ... Lo riporta msn.com

