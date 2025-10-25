Ruba un’auto e tenta di investire il proprietario | 35enne arrestato dai Carabinieri dopo una fuga a Fiamignano
Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Fiamignano per rapina impropria dopo aver rubato un’auto e tentato la fuga investendo il proprietario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
