Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità nel Lazio alle ore 10:25 del 15 gennaio 2026: Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie sul Raccordo Anulare di Roma, con indicazioni su rallentamenti e cantieri. Si segnalano inoltre chiusure temporanee su alcune strade e variazioni nel servizio ferroviario regionale, da lunedì 19 gennaio. Per ulteriori dettagli, consultate le comunicazioni ufficiali e le eventuali alternative di viaggio.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 1 aggiornamento sul Raccordo Anulare migliora la circolazione uniche eccezioni rallentamenti per traffico in esterna tra l'uscita Prenestina Tiburtina e in interna dalla diramazione Roma Sud all'appia possiamo pagina ai cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel di Lama per il traffico che proviene da Teramo fino alle 18 di domani venerdì 16 gennaio in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio o prosegue con il bus sostitutivi è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento video della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 10:25

