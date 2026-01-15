Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità nel Lazio alle ore 10:25 del 15 gennaio 2026: Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie sul Raccordo Anulare di Roma, con indicazioni su rallentamenti e cantieri. Si segnalano inoltre chiusure temporanee su alcune strade e variazioni nel servizio ferroviario regionale, da lunedì 19 gennaio. Per ulteriori dettagli, consultate le comunicazioni ufficiali e le eventuali alternative di viaggio.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 1 aggiornamento sul Raccordo Anulare migliora la circolazione uniche eccezioni rallentamenti per traffico in esterna tra l'uscita Prenestina Tiburtina e in interna dalla diramazione Roma Sud all'appia possiamo pagina ai cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel di Lama per il traffico che proviene da Teramo fino alle 18 di domani venerdì 16 gennaio in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio o prosegue con il bus sostitutivi è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento video della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 15 01 2026 ore 10 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 10:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 15:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25.

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07:25 - Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore di ... romadailynews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.