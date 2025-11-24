Addio a Maurizio Montanari figura storica della cooperazione lughese e ravennate

Legacoop Romagna e la Cooperativa sociale San Vitale esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Montanari, storico dirigente del movimento cooperativo lughese e ravennate. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaTodayDopo un lungo e proficuo periodo vissuto nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Addio a Maurizio Montanari, figura storica della cooperazione lughese e ravennate

Argomenti simili trattati di recente

Un pareggio che dimostra che la squadra di DDR è viva : il Genoa avrebbe meritato i tre punti ma troppi errori in attacco e sbandamenti in difesa, però la strada del 3-5-2 è quella giusta. Un affettuoso addio all’amico Maurizio Tossini genoano e Re della focac - facebook.com Vai su Facebook

Addio al banchiere Maurizio Sella • È scomparso sabato 22 novembre Maurizio Sella, 83 anni, per oltre mezzo secolo uno dei volti più riconosciuti della banca di famiglia. Vai su X

Addio a Maurizio Montanari, figura storica della cooperazione lughese e ravennate - "Instancabile protagonista della vita politica, culturale e associativa del territorio" così lo ricordano Legacoop Romagna e la Cooperativa sociale San Vitale ... Scrive ravennatoday.it

Fano, è morto Giovanni Montanari dopo una breve malattia: addio al grande capitano d’impresa, armatore uomo di legge e cultura - È venuto a mancare all’età di 82 anni Giovanni Montanari, componente della dinastia che ha fondato e gestisce l’omonima ... Secondo corriereadriatico.it

Microsoft VBScript runtime

error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp , line 78