Unione 79 Tbm calcio Mattia Liberti | Gruppo forte ma nessun proclama
Roma – La Seconda categoria dell’Unione 79 Tbm ha cominciato la rincorsa alla vetta. I ragazzi del presidente-allenatore Fabrizio Liberti hanno violato con un secco 2-0 anche il campo dell’Almas grazie alla doppietta di uno scatenato Pochi prima dell’intervallo. Grazie a questo successo i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alcuni scatti del match Unione Calcio Bisceglie - Canosa del 22/10/2025. Photogallery completa sulla nostra pagina ufficiale Facebook! @papagnimarcello - facebook.com Vai su Facebook
Unione 79 Tbm (calcio, Seconda cat.), Mattia Liberti: “Gruppo forte, ma nessun proclama” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – La Seconda categoria dell’Unione 79 Tbm ha cominciato la rincorsa alla vetta. Segnala osservatoreitalia.eu
Unione 79 Tbm (calcio, Seconda cat.), il dg Castellani: “Il futuro di questo club lo vedo roseo” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – Una struttura dirigenziale composta da personaggi di spessore per cercare di far crescere l’Unione 79 Tbm. Scrive osservatoreitalia.eu
Unione 79 Tbm, Castellani: "Fondamentale la valenza sociale del nostro club" - Una struttura dirigenziale composta da personaggi di spessore per cercare di far crescere l’Unione 79 Tbm. Secondo gazzettaregionale.it