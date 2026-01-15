Una speranza per la piccola Caterina | gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier

Una speranza per Caterina: una gara di solidarietà per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier. Caterina, una bambina di 8 anni, affronta questa sfida con coraggio, sostenuta dall’affetto della sua famiglia. Ogni contributo può fare la differenza, offrendo a questa piccola guerriera la possibilità di combattere con tutte le energie necessarie.

C’è una bambina di soli 8 anni che sta combattendo una battaglia da grandi, armata del suo sorriso e dell'amore incrollabile della sua famiglia. Si chiama Caterina e la sua sfida quotidiana ha un nome difficile e raro: Sindrome di Ollier, una patologia complessa che colpisce lo sviluppo scheletrico. Oggi, le comunità di Colleferro e di Gavignano sono chiamate a scendere in campo per lei insieme a tutti coloro che vorranno aiutare la loro famiglia. Per offrirle una concreta possibilità di guarigione e un futuro più leggero, Caterina deve affrontare un delicatissimo intervento chirurgico a Varsavia, in Polonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

