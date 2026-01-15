Una speranza per la piccola Caterina | gara di solidarietà per volare a Varsavia e sconfiggere la Sindrome di Ollier
Una speranza per Caterina: una gara di solidarietà per permetterle di volare a Varsavia e ricevere il trattamento contro la Sindrome di Ollier. Caterina, una bambina di 8 anni, affronta questa sfida con coraggio, sostenuta dall’affetto della sua famiglia. Ogni contributo può fare la differenza, offrendo a questa piccola guerriera la possibilità di combattere con tutte le energie necessarie.
C’è una bambina di soli 8 anni che sta combattendo una battaglia da grandi, armata del suo sorriso e dell'amore incrollabile della sua famiglia. Si chiama Caterina e la sua sfida quotidiana ha un nome difficile e raro: Sindrome di Ollier, una patologia complessa che colpisce lo sviluppo scheletrico. Oggi, le comunità di Colleferro e di Gavignano sono chiamate a scendere in campo per lei insieme a tutti coloro che vorranno aiutare la loro famiglia. Per offrirle una concreta possibilità di guarigione e un futuro più leggero, Caterina deve affrontare un delicatissimo intervento chirurgico a Varsavia, in Polonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Caterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento
Leggi anche: Una speranza di cura per Alan grazie a una gara di solidarietà
“Un intervento costosissimo!”. Commovente gara di solidarietà per la piccola Caterina.
Caterina, a 8 anni viaggio da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: gara di solidarietà per pagare l’intervento - Un’intera comunità che si stringe attorno a una bambina di otto anni e alla sua famiglia, trasformando una storia di malattia rara in un esempio concreto di ... thesocialpost.it
CATERINA SPERANZA Caterina, 8 anni, da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: mobilitazione per l’intervento da oltre 100mila euro - La bambina, originaria di Gavignano, è affetta dalla sindrome di Ollier. statoquotidiano.it
Caterina a 8 anni da Roma a Varsavia per curare una malattia rara: la gara di solidarietà per pagare l'intervento (sopra i 100mila euro) - Un viaggio da Gavignano, in provincia di Roma, a Varsavia, una permanenza di tre mesi in Polonia, 100mila euro per un intervento chirurgico complesso. msn.com
VI RICORDA NIENTE QUESTA BELLA COPPIA Sono la piccola Speranza, la gattina guerriera con la mandibola fratturata e Remy, entrambi salvati quest'estate da una colonia di Monte Santa Maria Tiberina (PG). Sono stati adottati in due momenti successi facebook
[..] piccola porta della speranza nuovo giorno dell’anno sebbene tu sia uguale agli altri come i pani a ogni altro pane ci prepariamo a viverti in altro modo ci prepariamo a mangiare a fiorire a sperare. Neruda #CapodannoInsieme #SalaLettura Felice 2026 ami x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.