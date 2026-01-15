Un milione di euro di caparra per prenotarsi una stanza nel primo hotel sulla Luna che non esiste ancora | la scommessa di una startup californiana

Una startup californiana propone di prenotare una stanza sul primo hotel sulla Luna, richiedendo una caparra di un milione di dollari. Questa iniziativa mira a raccogliere fondi e interesse per un progetto ancora in fase di sviluppo, offrendo ai clienti l’opportunità di assicurarsi un soggiorno in un’idea futuristica. Si tratta di un’operazione che combina innovazione e visione, suscitando curiosità sul futuro dell’industria alberghiera spaziale.

Un milione di dollari subito, come caparra. Non per una villa vista mare né per uno yacht, ma per una camera d'albergo sulla Luna. È la cifra massima che la startup californiana Galactic Resource Utilization Space, più semplicemente GRU Space, chiede a chi vuole "assicurarsi un posto nella storia" e prenotare uno dei primi soggiorni turistici sul satellite naturale della Terra. Il progetto è stato lanciato ufficialmente con l'apertura del sito di prenotazioni e porta la firma del fondatore e ceo Skyler Chan, 21 anni, laureato in ingegneria a Berkeley. L'idea è tanto suggestiva quanto prematura: un hotel lunare che, secondo la roadmap della società, potrebbe accogliere i primi ospiti nel 2032.

Da oggi puoi prenotare un posto nel primo hotel sulla Luna: la caparra è di almeno 250.000 dollari - L'albergo sarà realizzato da una compagnia chiamata GRU Space e la prima versione sarà una struttura gonfiab ... dday.it

