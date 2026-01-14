Il primo hotel sulla Luna punta ad aprire nel 2032 | i costi di prenotazione e viaggio

La startup americana GRU Space ha avviato le prenotazioni per il primo hotel sulla Luna, previsto per il 2032. Questo progetto rappresenta un'importante innovazione nel settore del turismo spaziale. Di seguito, vengono illustrati i costi di prenotazione e le tariffe previste per il soggiorno, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulle opportunità di questa esperienza futura.

La startup americana GRU Space ha aperto le prenotazioni per il primo, esclusivo hotel sulla Luna. Se tutto andrà secondo i piani, aprirà nel 2032: ecco i costi di prenotazione e quelli previsti per il soggiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Primo viaggio italiano, il Papa ad Assisi prega sulla tomba di san Francesco e incontra i vescovi Leggi anche: Il ritorno dell’asteroide YR4: potrebbe colpire la Luna nel 2032 (e l’esplosione si vedrà dall’Italia) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fino a un milione di caparra per prenotare una stanza nel primo hotel sulla Luna; Dormire sulla Luna? Al via le prenotazioni per il primo hotel; Da oggi puoi prenotare un posto nel primo hotel sulla Luna: la caparra è di almeno 250.000 dollari; Credevate che l'hotel sulla Luna fosse fantascienza? C'è già chi prende prenotazioni. Il primo hotel sulla Luna punta ad aprire nel 2032: i costi di prenotazione e viaggio - Se tutto andrà secondo i piani, aprirà nel 2032: ecco i costi di prenotazione e quelli previsti per ... fanpage.it

Hotel sulla Luna: aperte le prenotazioni (milionarie) per la prima struttura permanente fuori dalla Terra - La startup californiana Galactic Resource Utilization Space ha annunciato l'apertura delle prenotazioni per il primo hotel lunare. financecue.it

Primo hotel sulla Luna, un milione di caparra per una stanza - Soggiornare nello Spazio sembra un’utopia, una start up americana sta invece tentando di trasformare il sogno in realtà ... virgilio.it

Fino a un milione di caparra per prenotare una stanza nel primo hotel sulla #Luna: l’idea di una startup californiana facebook

Dormire sulla Luna Al via le prenotazioni per il primo hotel x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.