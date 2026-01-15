Ultimissime Ieri all’Acquacalda doppio allenamento Gruppo al completo

Ieri all’Acquacalda si è svolto un doppio allenamento per la Robur, con il gruppo al completo. La sessione, tenutasi al Bertoni, rientra nella preparazione in vista del prossimo derby di Poggibonsi. Un'occasione per consolidare la forma e affinare le strategie in vista della sfida.

Doppia seduta di allenamento, ieri, per la Robur che, al Bertoni dell’Acquacalda, è impegnata a preparare il derby di Poggibonsi. Mister Bellazzini, in questi giorni, ha la possibilità di lavorare con, a disposizione, l’intero organico (a eccezione del giovane Lapadatovic): già da martedì, Paolucci e Tosini, out per la sfida con l’Orvietana causa febbre, hanno infatti ripreso a lavorare con i compagni e non ci sono bianconeri squalificati (Somma è diffidato, Cavallari, Lipari e Barbera sono in pre-diffida). Prevedibile, per domenica, una nutrita presenza di tifosi bianconeri allo stadio Lotti (i residenti nei comuni di Siena, Monteroni, Sovicille, Monteriggioni e Asciano saranno acquistabili esclusivamente nel settore ospiti): i biglietti saranno in vendita fino a sabato (non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara), allo store ufficiale della Robur oggi e sabato dalle 10 alle 19 e domani dalle 14 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

