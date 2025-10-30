Thuram Inter buone notizie per i nerazzurri! Torna in gruppo in allenamento | le ultimissime sulle sue condizioni
Thuram Inter, l’attaccante rivede il campo: allenamento in gruppo e segnali positivi sulle sue condizioni. Le ultime Marcus Thuram è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo l’infortunio rimediato contro lo Slavia Praga in Champions League. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante dell’Inter ha svolto metà della seduta insieme ai compagni e l’altra metà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
