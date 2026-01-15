Ultima apertura straordinaria del Presepe di Pentema e benedizione degli animali
Domenica 18 gennaio alle ore 15, a Pentema, frazione di Torriglia, si terrà l'ultima apertura straordinaria del Presepe e la celebrazione della Santa Messa in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate, con la tradizionale benedizione degli animali. Un momento di tradizione religiosa e comunitaria, aperto a tutti i partecipanti interessati a condividere questa cerimonia.
Domenica 18 gennaio alle ore 15 a Pentema (frazione di Torriglia) verrà celebrata la S. Messa per la Festa di Sant'Antonio Abate con tradizionale benedizione degli animali.Si tratterà inoltre dell'ultima occasione per visitare il celebre Presepe a grandezza naturale allestito nel suggestivo borgo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
