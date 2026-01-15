Ufficiale | Paratici torna in Italia Vicino al Milan mesi fa l’ex Juve ha scelto la Fiorentina
Fabio Paratici torna in Italia e assume il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. Dopo aver avuto un contatto con il Milan alcuni mesi fa, l'ex dirigente della Juventus ha scelto di approdare alla squadra toscana. La sua nomina rappresenta un passo importante per la società, che punta a rafforzare il progetto sportivo attraverso un professionista di grande esperienza nel calcio italiano.
La notizia era nell'aria da settimane e ora è ufficiale. Fabio Paratici, vicinissimo al Milan mesi fa, sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
