Ufficiale | Paratici torna in Italia Vicino al Milan mesi fa l’ex Juve ha scelto la Fiorentina

Fabio Paratici torna in Italia e assume il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina. Dopo aver avuto un contatto con il Milan alcuni mesi fa, l'ex dirigente della Juventus ha scelto di approdare alla squadra toscana. La sua nomina rappresenta un passo importante per la società, che punta a rafforzare il progetto sportivo attraverso un professionista di grande esperienza nel calcio italiano.

Paratici torna in Serie A, ora è ufficiale: finisce il mercato al Tottenham, poi la Fiorentina - La Fiorentina ha rotto gli indugi e interrotto il flusso di notizie contrastanti e di incertezza che aleggiava attorno alla figura di colui che è. tuttomercatoweb.com

Paratici ufficiale alla Fiorentina: ecco quando comincia l'avventura dell'ex Juve, il comunicato - L'ex dirigente bianconero torna in Serie A dopo l'esperienza al Tottenham. tuttosport.com

UFFICIALE - Con #Paratici DS lascia l’organigramma viola Cesar #Grabinski, scout viola che militava nella #Fiorentina già da tre anni: l’argentino ha annunciato il tutto nelle sue storie di Instagram #SpaceViola #Fiorentina x.com

UFFICIALE | Paratici sarà il nuovo DS della Fiorentina a partire dal 4 febbraio facebook

